高騰を控えている（かもしれない）国産中古車の一部車種は相場が急騰しており、1970〜1980年代の旧車のみならず、トヨタ・スープラや日産スカイラインGT-R、日産シルビア、マツダRX-7などは、もはやそう簡単には手が届かない価格帯にまで上昇しています。しかし中古車のほとんどは価格が下落していきますから、リーズナブルにクルマを選べるのは、まさに中古車の醍醐味です。【画像】価格が上がる前に手に入れておきたい国産中古車