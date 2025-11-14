◇第56回明治神宮野球大会高校の部1回戦英明 5―2 帝京長岡（2025年11月14日神宮）第56回明治神宮野球大会が14日に神宮球場で開幕した。高校の部の開幕試合は、英明（香川）が帝京長岡（新潟）を5―2で下して22年以来3年ぶりの初戦突破を決めた。最速141キロ左腕の冨岡琥希（こうき＝2年）が151球を投げ抜く2失点完投勝利で勝利に貢献した。「いい内容の投球はできなかった中で、周りに助けられました。ボール先行に