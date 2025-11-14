大リーグ機構（MLB）が主催する「MLB アワード ショー」が13日（日本時間14日）、米国ネバダ州ラスベガスで行われ、ア、ナ両リーグを合わせたベストナインに相当する「オールMLB」を発表。ドジャース・山本由伸投手（27）が先発投手部門でファーストチームに選出された。日本投手の同チーム選出は20年のダルビッシュ、21〜23年の大谷翔平に続いて3人目の快挙となった。山本はメジャー移籍2年目の今季、米国では初めての開幕投