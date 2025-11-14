第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が来年１月２、３日に行われる。１０月の出雲全日本大学選抜駅伝では国学院大が２連覇を果たし、早大が２位。今月の全日本大学駅伝では駒大が２年ぶりに王座を奪還し、中大が２位に入った。箱根３連覇を目指す青学大は出雲７位、全日本３位。混戦模様を呈する戦いぶりから５強を中心とした有力校の戦力を分析する。山口智規、工藤慎作の両大砲も出雲で２位に入り、３大駅伝で