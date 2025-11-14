北海道電力泊原発3号機＝4月、北海道泊村北海道電力泊原発3号機（北海道泊村）に近い神恵内村議会は14日、臨時本会議を開き、早期再稼働に同意することを決めた。北海道電と安全協定を結ぶ地元、周辺4町村のうち、議会が再稼働に同意するのは泊村、共和町に続いて3例目。14日、神恵内村議会が再稼働を求める意見書を可決し、高橋昌幸村長に提出した。泊原発3号機は7月、原子力規制委員会の審査に合格。北海道電は2027年早期