メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手がナショナル・リーグのMVPを満票で獲得。3年連続4度目の受賞となりました。これを受けて、大谷選手の切手セットが発売されます。セットには5種類の110円切手や切手ホルダー、ホームランシーンなどを選んだB5サイズやA4サイズのカードが含まれ、税込み8910円で販売されます。郵便局の窓口やネットショップで、今月20日から購入の申し込みができます。生産受注方式のため、希望者全員が購