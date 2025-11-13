地震で被災した能登の結核やがん検診の様子などを視察するため13日、秋篠宮妃・紀子さまが、石川県七尾市を訪問されました。結核予防会の総裁を務め、30年以上に渡り活動を続けられている秋篠宮妃・紀子さま。13日朝、石川県七尾市で結核予防会の活動を視察し、会場では、紀子さま自ら受付用の書類を運ばれるなどのお手伝いをされていました。 現場の看護師らと交流し、「皆さんも体に気を付けてください」などと、気遣われてい