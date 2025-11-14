【（Switch2用） 冷却ファンスタンド ＜ライトブルー＞ 】 12月下旬 発売予定 価格：オープン（参考価格：2,728円） コロンバスサークルは、「（Switch2用） 冷却ファンスタンド」の新色「ライトブルー」を12月下旬に発売する。価格はオープン。参考価格は2,728円。 本製品は、Nintendo Switch 2本体を熱から守る“冷却ファン機能”を搭載したプ