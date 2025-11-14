◆第５６回記念明治神宮野球大会第１日▽高校の部１回戦英明５―２帝京長岡（１４日・神宮）明治神宮大会が開幕し、英明（四国）が帝京長岡（北信越）を破り、前回出場の２０２２年に続く初戦突破を決めた。３回に１死満塁を作り、松本一心右翼手（２年）の犠飛で先制点を奪った。直後の回に失策で同点とされたが、６回１死二、三塁で冨岡琥希投手（２年）の二ゴロの間に１点を勝ち越した。さらに、８回１死満塁で冨岡が走者