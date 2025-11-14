今年度の東海3県でのクマの目撃情報が1000件を超えたことが分かりました。 【写真を見る】東海3県のクマ目撃情報1000件超える 岐阜県ではクマ対策ドローンから“犬の鳴き声”や“花火の音”クマが嫌がる音で追い出す 今年度、東海3県でのクマの目撃情報は、11月12日までにあわせて1010件に上り、すでに昨年度1年間の855件を大きく上回っています。内訳は岐阜県で924件、三重県で69件、愛知県で17件で、このうち4件では人