世界ラリー選手権（WRC）第13戦『ラリージャパン』で、自らのクラッシュについて投稿したユーモラスなソーシャルメディア（Ｘ）が話題を呼んでいる。【映像】ドアが完全に外れる衝撃事故（実際の様子）フルモーはデイ3を終えた時点で総合３位と、表彰台も視野に入る好調な走りを見せていた が最終日、雨が路面を濡らしたSS15で悲劇は起きた。フルモーのヒョンデ i20 N Rally1は、コーナーを曲がり切れずにコースアウト。マシン