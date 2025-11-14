冷静で的確な判断が、好プレーにつながった。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月13日の第2試合に出場したKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が、高打点が確約される清一色から、相手の状況を見て混一色に変化。本来は点数が下がりそうなところ、幸運にも恵まれ点数を維持し、貴重なアガリをものにするシーンがあった。【映像】滝沢、好判断が生んだ満貫東2局1本場、滝沢の配牌にはソウズが6枚だったが、ここから続々とソウ