韓国発のエッグサンド専門店「エッグドロップ（EGGDROP）」が、日本直営1号店「エッグドロップ青山」を11月22日にオープンする。 【画像をもっと見る】 エッグドロップは2017年にソウルで誕生。完全栄養食品である卵を主役にした韓国式エッグサンドを提案している。「Everyday Better」をスローガンに掲げ、現在は韓国全土とフィリピンのマニラで展開し、2021年には国際的なプロダクトデザイン賞である「Red Dot Design Award