突然、夫の不倫が発覚。「信じてたのに、裏切られた…」そんな思いに苦しむ女性は少なくありません。不倫をする側が悪いのは当然ですが、実は日常のちょっとした行動や心のクセが、夫婦のバランスを崩し“きっかけ”を生むことも。そこで今回は、夫に“不倫されやすい妻”に共通するポイントを紹介します。「やってもらって当然」になり、感謝を伝えなくなる家事も育児も仕事も頑張っているのに、なぜか夫婦の距離が遠く感じる…。