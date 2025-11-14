今週は京都競馬場でエリザベス女王杯（芝2200m）が行われる。秋の古馬牝馬GIにレガレイラをはじめとした好メンバーが集結した。ここでは、過去10年から2012年以降の京都開催を参照。リンクスティップとエリカエクスプレスにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■リンクスティップに“7年連続馬券内”データ 特別登録時点では除外対象だったが、繰り上がりでの出走が叶ったリンクスティップ。桜花賞3着