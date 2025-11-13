「心配だから」「好きだから」――そんな言葉を口にしながら、あなたの行動を制限してくる男性に心当たりありませんか？でも、そういう男性は一見優しいようで、実は“支配欲”を隠しているタイプかも。いざ交際して最初は「大切にされてる」と感じても、次第に自由が奪われていくこともあるのです。そこで今回は、そんな束縛男子が定番で見せる「支配行動」をチェックしてみましょう。連絡についての要求が多い束縛男子は、あな