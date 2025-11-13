「痩せにくくなってきた」「お腹だけぽっこりしている」という悩み、年齢のせいだと諦めていませんか？実はその原因、「腸腰筋」というカラダの深部にある筋肉のこわばりにあるかも。腸腰筋は、骨盤を支え、姿勢やスタイル、代謝にまで関わる重要な筋肉。ここが硬くなると、下腹が出たり、姿勢が崩れて実年齢より老け見えすることもあるのです。そこで今回は、この腸腰筋をやさしくほぐして、細見え・若見え・痩せやすさを取り戻す