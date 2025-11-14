ニューストップ > 海外ニュース > 韓国ニュース > バック転の練習で事故、8歳少女が下半身麻痺の状態に 韓国 韓国 海外・国際ニュース 中央日報 バック転の練習で事故、8歳少女が下半身麻痺の状態に 韓国 2025年11月14日 11時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 韓国で8歳の少女が、バック転の練習中脊椎に衝撃を受ける事故に遭った 少女は事故翌日に検査を受け、下半身麻痺との診断を受けたという 少女の母親は、「目の前が真っ暗になった」と涙ながらに語ったとのこと 記事を読む おすすめ記事 【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生 2025年11月14日 17時10分 北川景子から出た若者言葉に驚きの声「イメージ無いわ〜」「吹いた」「夫婦はやっぱり似るのかな」 2025年11月16日 21時45分 【速報】横浜の路上で頭から血を流した男性2人発見…アパートから転落？防止柵が落下 容体不明 2025年11月17日 9時15分 「総理という立場で踏み込んでしまった、踏み越えてしまった」…高市早苗首相「存立危機事態」国会答弁…「サンモニ」膳場貴子アナが見解 2025年11月16日 8時40分 九州初 全長約11ｍの巨大アヒル登場に「思ったよりでかい、めっちゃでかい」夜はライトアップも 大分 2025年11月14日 18時48分