漁業補償契約を締結した球磨川漁協の堀川泰注組合長（中央）と垣下禎裕九州地方整備局長（右）＝14日午前、熊本県八代市洪水対策として国が熊本県の球磨川支流・川辺川に建設を計画する大規模ダムを巡り、国と地元の球磨川漁協は14日、漁業補償契約を結んだ。国が漁協に約8億1千万円を支払う。60年近く前に発表されたダム計画は、地元の反対でいったん白紙となった後、2020年7月の豪雨を受けて再始動。国は27年度の本体着工、35