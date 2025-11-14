無印良品の看板通販大手のアスクルは14日、傘下の物流会社で、配送を受託した企業の顧客情報が漏えいした可能性があると発表した。アスクルに対するサイバー攻撃の際に「無印良品」を手がける良品計画や雑貨店のロフト（東京）、百貨店そごう・西武（東京）の利用者情報が流出した恐れがある。良品計画によると、インターネットストアを利用した顧客の住所や氏名、電話番号などが漏れた可能性があるという。良品計画やロフトな