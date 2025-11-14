北京市内の高層マンション＝10月（共同）【北京共同】中国国家統計局が14日発表した10月の新築住宅価格指数は、主要70都市のうち9割超の64都市で前月から下落した。下落都市は前月から1都市増えた。中古住宅は全70都市で下落し、住宅市場の需給悪化を示した。新築の指数が上昇したのは上海、浙江省杭州など6都市。前月上昇した北京が下落に転じた一方で、前月横ばいだった安徽省合肥は上昇した。市場の需給をより反映しやす