漁港に戻った漁船のいけすで泳ぐスルメイカ＝6月、北海道函館市鈴木憲和農相は14日の閣議後記者会見で、漁獲枠が上限に達して採捕停止命令が出ている小型漁船によるスルメイカ漁について、水産庁が命令を出す直前の10月末までの漁獲量が枠を大幅に超える7796トンに達していたと明らかにした。小型漁船への枠は11月5日に4900トンから5757トンに拡大すると決めたばかり。水産庁は小型漁船の漁が可能になるよう、ほかの漁法の業者