事故を想定した訓練を前に説明を受ける新潟県の花角英世知事（手前左から2人目）と東電ホールディングスの小早川智明社長（同3人目）＝14日午前、新潟県刈羽村新潟県の花角英世知事は14日、東京電力柏崎刈羽原発を視察した。終了後の取材で、再稼働の是非に関し「簡単ではないが、自分の目で見て肌で感じる中で判断していく」と述べた。県関係者によると、花角氏は11月下旬にも再稼働の是非について判断を示す見通しで、一連の材