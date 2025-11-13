ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックによって11月13日（木）に香港ディズニーランド・リゾートにて開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」にて、世界的に高い評価を得た『SHOGUN 将軍』のシーズン2に復帰する真田広之をはじめとしたビッグネームが登壇。さらに、2026年に向けた注目のグローバルゼネラル・エンターテイメント作品の豪華ラインナップが発表された。