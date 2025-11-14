13日夕方、鹿角市の国道103号で、車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。鹿角警察署の調べによりますと、13日午後5時10分ごろ、鹿角市十和田毛馬内字下川原の国道103号を走っていた普通乗用車が、進行方向左側から飛び出してきた体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。運転していた大館市の50代の男性にけがはありませんでした。近くの民家までは約180メートルの場所で、