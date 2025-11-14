ジェットスター・ジャパンは、東京/成田〜香港線の運航再開を記念したセールを11月14日正午から17日午後4時59分まで開催する。同路線の片道運賃を9,681円に設定する。搭乗期間は2026年2月13日から3月19日まで。また、その他のアジア6路線を対象に片道8,780円からとなるセールも開催する。搭乗期間は11月26日から2026年6月24日まで、一部期間は対象外となる。いずれも「Starter」運賃で、設定席数には限りがある。燃油サーチャージ