満票で大谷の4度目MVP受賞が決まった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間11月13日、3年連続4度目のMVPに輝いた。満票での受賞が決まった。大谷は米番組『MLB Network』の生放送に出演し、真美子夫人とデコピンと共に喜びを共有した。【動画】3年連続4度目MVP！真美子夫人、デコピンと抱擁する大谷翔平を見る今季は打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014はリーグトップの成績だった。ドジャースで初めて二刀流でも