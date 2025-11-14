この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 「保育士さんって何食わぬ顔で…」→保護者の尊敬するすごさに9千いいね 毎日何十人もの子どもたちと過ごしてお世話をする保育士さんたち。単に子どもが好きという気持ちだけ