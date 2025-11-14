ニューストップ > 国内ニュース > 将棋・藤井聡太六冠が史上最年少で「永世竜王」の資格を得る 第4局で… 藤井聡太 将棋 トレンド MBSニュース 将棋・藤井聡太六冠が史上最年少で「永世竜王」の資格を得る 第4局で勝利 2025年11月14日 10時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 竜王戦・七番勝負が12日から開幕し、3連勝で第4局に臨んだ藤井聡太六冠 佐々木勇気八段に138手で勝利し、5期連続でタイトルを制覇した これにより、史上最年少で「永世竜王」の資格を得た 記事を読む おすすめ記事 「第76回 NHK紅白歌合戦」出場歌手を発表！ HANA、＆TEAMらが初出場 2025年11月14日 12時35分 「電子レンジ、サランラップ、缶詰…に共通するものは？」国民・榛葉幹事長が突然のクイズ…高市総理が“即答した答え” 2025年11月14日 6時0分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 漫画家の榎本由美さんが死去 60歳 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分 小田急ロマンスカーで寝過ごし「町田で降りるはずが…」 ドアが閉まり絶望、次の駅はまさかの……ある男性の思い出 2025年11月12日 11時40分