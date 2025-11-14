千葉ロッテマリーンズは14日、楽天を戦力外となった山崎剛内野手（29）が育成契約での入団が決まったと発表した。背番号は後日発表される。日章学園から国学院大を経て17年ドラフト3位で楽天入り。内外野守れるユーティリティープレーヤーで23年には117試合に出場したが、その後は故障などもあって出場機会を減らし、今季は1軍出場がなかった。山崎は「声をかけていただき、本当に感謝をしています。マリーンズの勝利のため