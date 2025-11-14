巨人は14日、日本ハムから自由契約となっていた北浦竜次投手（25）と支配下契約を結んだことを発表した。背番号は「56」に決まった。白鴎大足利（栃木）から17年ドラフト5位で入団した左腕。主に中継ぎとして24年までに48試合登板も、昨オフに戦力外通告を受けて育成で再契約していた。「死ぬ気で（支配下に）上がるしかない」と臨んだ今季はイースタン・リーグで21試合に登板し防御率2・89をマークしたが自由契約となっていた