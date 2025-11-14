記者会見する平口法相＝14日午前、国会平口洋法相は14日の閣議後記者会見で、売買春の規制の在り方について「近時の社会情勢を踏まえ必要な検討を行っていきたい」と述べた。売春防止法は売春側に対する罰則を設けているが、買春側にはない。11日の衆院予算委員会で処罰の必要性が話題となり、高市早苗首相が法相に検討を指示していた。平口氏は、罰則のある国も存在する点などについて問われたが「各国の実情に応じてさまざま