米大リーグのＭＶＰが１３日（日本時間１４日）、発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手が満票で３年連続４度目の受賞を決めた。ＭＬＢネットワークの中継には真美子夫人、愛犬・デコピンと一緒に登場した大谷。受賞直後には大谷が真美子夫人を抱き寄せ、真ん中にいたデコピンにキス。幸せいっぱいの受賞シーンとなったが、ファンは家族のファッションにも着目した。大谷はブラウンのセーターを身にまとい、真美子