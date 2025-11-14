楽天は14日、ロアンシー・コントレラス投手の獲得を発表した。コントレラスは球団を通じて「まず、はじめに、このような素晴らしい機会を与えてくださった楽天イーグルスの関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。そして、いつもイーグルスを応援してくださるファンの皆さまと一緒に「カンペオン（＝チャンピオン）」になれるよう、自分にできるすべてを尽くして頑張ります。キャリアの新たなステージを迎えられることにと