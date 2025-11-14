米大リーグは１３日（日本時間１４日）、ＭＶＰを発表し、ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が２年連続３度目のＭＶＰに輝いた。シーズン６０本塁打を放ち、有力視されたマリナーズのローリーはまさかの落選となった。ジャッジは１位票が１７票でローリーが１３票。２位票は反対となり、その差はわずかに２０ポイント差。ジャッジは「マリナーズと戦った時にはカルにやられないようにしていた」と明かした。愛