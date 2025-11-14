ロッテは14日、山粼剛内野手の育成契約での入団を発表した。山粼は球団を通じて「声をかけていただき、本当に感謝をしています。マリーンズの勝利のために全身全霊、期待に応えられるようにプレーしたいと思います。宜しくお願いします」とコメントした。 山粼は17年ドラフト3位で楽天に入団。1年目の18年から33試合に出場し、23年にはシーズン自己最多の117試合に出場して、打率.203、2本塁打、19打