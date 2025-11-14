元メジャーリーガーの斎藤隆氏が１４日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。３年連続４度目のＭＶＰに輝いたドジャースの大谷翔平選手に、来年のＭＶＰ、サイ・ヤング賞のＷ受賞に期待をみせた。全米野球記者協会の会員による記者投票で決まる２０２５年シーズンのＭＶＰにドジャースの大谷選手を選出。番組ではその様子を生中継した。満票での選出に「良かったな」と安堵の表情を見せ