闘病生活を乗り越えた櫻井紀子（５１）が明かす美しい体づくりの?原動力?とは――。櫻井のボディーメイク歴は５年で、大会出場歴は３年。俳優の金子賢が主催するボディーコンテスト「サマー・スタイル・アワード（ＳＳＡ）」の「関東予選」（５日、埼玉・坂戸市文化会館ふれあ）ビキニモデルマスターズで準優勝を果たした。３児の母である櫻井は、トレーニングを始めたきっかけを、こう明かす。「４０歳の時に３人目の子供を