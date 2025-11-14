(Photo by Ari Hatsuzawa)読書好きで知られる俳優の中江有里さんが、日々のできごとや過去の思い出を、1冊の本とともにふり返る連載エッセイ。セ・リーグ王者として2年ぶりに日本シリーズに臨んだ阪神タイガースでしたが、1勝4敗で福岡ソフトバンクホークスに完敗。でもそれもきっと必要な経験なのだと、河合隼雄『こころの処方箋』（新潮文庫）に書かれた「道草の味」をかみしめ、自分を慰めながら雪辱を願うのでした。10月28