◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル） 枠順決定出走馬８頭の枠順が１１月１４日、決定した。中京・芝１６００メートルの新馬戦で５馬身差の快勝を飾ったカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は７枠７番からスタートする。北村友一騎手とのコンビで中京２歳Ｓを勝利したキャンディード（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）は５枠５番。９