楽天は１４日、ロアンシー・コントレラス投手（２６）と契約合意したと発表した。ドミニカ共和国出身、右投げ右打ちで身長１８５センチ、体重９２キロ。１６年にヤンキースでプロ入りし、パイレーツなどを経て今季はロッキーズに所属していた。日本が優勝した２３年のＷＢＣではドミニカ代表に選ばれた。コントレラスは球団を通じて「このような素晴らしい機会を与えてくださった楽天イーグルスの関係者の皆さまに心より感謝申