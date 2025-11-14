ＮＨＫは１４日、国会中継「参議院予算委員会質疑」内でドジャース・大谷翔平投手が全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出されたことを速報した。立憲民主党の古賀之士参院議員の質問に高市早苗首相が答弁している途中で画面に「ニュース速報」の字幕が表示され、「大谷翔平選手が満票で３年連続のＭＶＰ受賞は４回目で大リーグ単独２位」と速報していた。