１４日のテレビ朝日「モーニングショー」では、米大リーグの最優秀監督賞が発表され、ア・リーグはガーディアンズのボート監督、ナ・リーグはブルワーズのマーフィー監督が選出され、ワールドシリーズ連覇のドジャースのロバーツ監督はゼロ票だったことを取り上げた。番組では、司会の羽鳥慎一が事実関係を紹介しながら「ぜ、ゼロはないだろ！」と連呼した。ネットの意見として「ゼロ票はありえない」「過小評価」の声があが