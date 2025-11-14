米大リーグのＭＶＰが１３日（日本時間１４日）、発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手が満票で３年連続４度目の受賞を決めた。大谷は真美子夫人、愛犬・デコピンと一緒に中継に登場。昨年は受賞発表直後にソファから逃走してしまったが、今年は真美子夫人がしっかりと足をつかまえてサポート。インタビューの最後までソファにとどまった。最後の質問で「チームメートのサポートもそうですし、ファンの人も素晴