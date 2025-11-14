初競りで7玉10万円の最高値が付いた「ななみつき」＝14日午前、北海道・函館市青果物地方卸売市場日本での西洋リンゴ発祥の地とされる北海道七飯町のブランドリンゴ「ななみつき」の初競りが14日、函館市青果物地方卸売市場で行われた。黄色を基調に赤みが差した果実が並び、昨年に続き7玉10万円の最高値が付いた。午前7時半に競りが始まると、威勢のいいかけ声が市場に響いた。最高値で仕入れた丸上青果によると、スーパーや