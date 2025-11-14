長崎原爆資料館の南京事件の展示を巡り、同館に申し入れをする団体のメンバーら（左側）＝14日午前、長崎市2026年度中に予定されている長崎原爆資料館の展示更新で、長崎市が現在の年表にある南京事件の「大虐殺」との表記を変更する素案を示したことを受け、被爆者や市民らでつくる団体は14日、表現を維持するよう同館に申し入れた。館内の原爆投下に至る歴史を解説するコーナーの年表には「南京占領、大虐殺事件おこる」と記