大規模災害時の安否不明者に関する電話対応訓練で、手順を確認する民間企業のスタッフ＝14日午前10時11分、徳島県美馬市徳島県は14日、南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害時に安否不明者情報を公表した後、問い合わせの電話対応を民間企業に委託するため、電話窓口の設置や情報共有の手順を確認する訓練を実施した。県によると、電話対応の民間委託は全国初の試みで、円滑に運用できるよう課題を洗い出す。県は10月、