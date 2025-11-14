俺（フクオカタミオ、40代）は、妻（ナツキ、30代）と5歳の娘（リナ）、2歳の息子（コウ）との4人暮らし。ある日妻が、夫婦で使っている写真共有アプリを両親も見ていることに気付いてしまいました。俺が勝手にIDやパスワードを両親に共有したこともバレてしまったのです。妻は両親のことが嫌いで、揉めた末に疎遠になっています。妻の気持ちがわからなくもないですが、ちょっと神経質すぎるのではないかと思います。部下と営業回