仕事やアルバイトで業務を教えてもらう際、個人のスマホでメモや動画を撮っている人を見て、みなさんはどう感じるでしょうか。「紙のメモ帳に書き取るなんて古い」と感じる人もいれば、「仕事中にスマホを使うなんて非常識」と考える人もいるかもしれません。ママスタコミュニティにも、こんな質問が寄せられていました。紹介します。『アルバイトで業務の手順を教えてもらったりするときに、スマホにメモったり動画撮ったりするの