エリザベス女王杯の攻略POINT 【アイルランドＴ組】好成績を挙げる関西馬！前走７着以内、４歳馬が主力 アイルランドＴ組を所属別で見ると、関東馬［０・１・０・13］、関西馬［４・５・１・29］。 関東馬で馬券に絡んだのは23年２着ルージュエヴァイユのみ。 関西馬狙いが基本だ。 ここからは関西馬だけにフォーカスを当てる。 ３着以内10頭はいずれも前走７着以内。大敗後に激変は期待しづらい。 ４歳馬［